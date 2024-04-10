Ученые МИРЭА смогли удешевить использование 3D-печати для экономики и промышленности

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Специалисты РТУ МИРЭА нашли способ упростить и удешевить внедрение 3D-печати для широкого спектра отраслей экономики и промышленности, пишет RT.

Ученые создали уникальный 3D-принтер, который "выращивает" многослойные печатные платы. Они являются обязательным компонентом любой техники.Такой принтер станет мини-фабрикой, которую разработчик сможет использовать без организации промышленного производства.

Распечатанный прототип позволяет проверить идеи, схемы и монтаж устройства. Технология применима для различных отраслей: телекоммуникации, автомобильная промышленность, авиационная и космическая промышленность, медицина и электроника.

В свою очередь, ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж сказал, что разработки ученых позволят закрыть потребность российской промышленности и экономики в санкционных продуктах.

"Перед нами стоит задача действовать на опережение, создавать инновационные решения, которые укрепят технологический суверенитет страны, окажут положительное влияние на жизнь каждого россиянина", – заключил Кудж.

Ранее москвичам рассказали о российских разработках в области медицины. Так, в столице начали внедрять симуляционное обучение врачей. В образовании будущим специалистам помогают фантомы – изделия из силиконоподобного вещества, имитирующие органы, ткани и части тела человека.