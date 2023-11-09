РФ и Казахстан обсуждают возможность полета казахстанского космонавта

Фото: ТАСС/Роскосмос Медиа/Сергей Захарушкин

РФ и Казахстан обсуждают вопрос запуска на орбиту казахстанского космонавта. Об этом сообщается в телеграм-канале "Известий" со ссылкой на гендиректора госкорпорации "Роскосмос" Юрия Борисова.

Как он отметил, также Москва получила запрос на разработку спутника связи для Астаны.

26 октября российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб завершили выход в открытый космос, закрыв выходной люк модуля "Поиск" Международной космической станции (МКС). Таким образом, первый выход в открытый космос в рамках 70-й длительной экспедиции на станцию продлился 7 часов 41 минуту.

Во время внекорабельной деятельности Кононенко и Чуб отключили неисправный контур дополнительного радиатора на модуле "Наука" от основного контура модуля и запустили с поверхности модуля наноспутник "Парус", который создали студенты МГТУ имени Баумана.

Тем не менее космонавтам не удалось полностью развернуть малогабаритный радиолокатор на модуле "Наука" для наблюдения поверхности Земли. Данный вопрос будет решаться в рамках следующей внекорабельной деятельности.

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