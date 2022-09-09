СМИ узнали о приостановке международными фармкомпаниями разработок в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Международные фармкомпании приостанавливают клинические исследований своих лекарств в России, сообщает "Коммерсант".

По мнению экспертов, это осложнит доступ пациентов к препаратам нового поколения. В ближайшие 10 лет на рынок могут не выйти порядка 300 разрабатываемых лекарств, в том числе для борьбы со считающимися сейчас неизлечимыми заболеваниями. К такому выводу пришли в центре по математическому моделированию в разработке лекарств Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова.

В числе этих 300 лекарств – препараты "прорывных терапий", в том числе для борьбы с заболеваниями, которые сейчас считаются неизлечимыми. По данным центра, международные компании испытывают препараты, которые в ближайшие два года могут изменить подходы к лечению нескольких форм раковых заболеваний.

Наиболее перспективными направлениями считают мультиспецифичные биопрепараты, генную терапию. Наиболее богатый портфель разработок у Johnson & Johnson, Roche, Pfizer, AstraZeneca, говорит Кирилл Песков.

Число одобренных Минздравом исследований стало снижаться во второй половине года. За июль–август было выдано 97 разрешений, что на 24% меньше год к году. На международные компании приходится около 17,5% полученных разрешений, хотя годом ранее они занимали 50,8%.

По мнению руководителя научной экспертизы венчурного фонда Inbio Ventures Ильи Ясного, российские компании не смогут обеспечить рынок всеми аналогами международных разработок. По его словам, даже воспроизведение выведенных на рынки лекарств, создание простых веществ потребует до 3–5 лет, а сложных биомолекул – до 10 лет без гарантий на успех.

Ясный подчеркнул, что ситуация осложнена трудностями с поставками оборудования, реагентов и отъездом специалистов. Он считает, что необходимо облегчить условия вывода препаратов на российский рынок.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия должна обеспечить свою независимость в производстве иммунобиологических препаратов, поскольку страна еще долго не будет иметь доступа к зарубежным аналогам.

Медведев отметил, что в этих целях необходимо определить перспективные направления для разработки и производства иммунобиологических лекарств, внимательно проанализировав потребности отечественного здравоохранения. Кроме того, по его словам, для организации производства потребуется собственное оборудование и достаточное количество исходного сырья.