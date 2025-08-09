Фото: Keegan Barber/NASA via AP

Корабль Crew Dragon с космонавтом Кириллом Песковым вернулся на Землю. Об этом сообщает пресс-служба "Роскосмоса".

Кроме того, вместе с россиянином возвратились астронавты NASA Энн МакКлейн и Николь Айерс, а также астронавт JAXA Такуя Ониси.

"Экипаж с места приводнения заберет спасательное судно. Специалисты проведут медицинские обследования: измерят давление, пульс, дыхание, делают ЭКГ и при необходимости УЗИ", – говорится в сообщении.

При этом при приземлении на корабле "Союз" все медицинские процедуры проводятся рядом с местом посадки и в палатке. Далее экипаж пройдет расширенный медосмотр и тест для оценки восстановления кровообращения при смене положения тела, после чего начнется реабилитация.

После первичной реабилитации в США Песков вернется в Россию для продолжения восстановления.

1 августа корабль Crew Dragon, принадлежащий компании SpaceX, отправился в полет к Международной космической станции (МКС) с экипажем миссии Crew-11 на борту. Запуск ракеты-носителя был осуществлен с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди во Флориде.

В число членов экипажа входят российский космонавт Олег Платонов, американские астронавты Майкл Финк и Зина Кардман, а также японский астронавт Кимия Юи из JAXA.