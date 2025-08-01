Корабль Crew Dragon c российским космонавтом Платоновым стартовал к МКС

Фото: nasa.gov

Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий компании SpaceX, отправился в полет к Международной космической станции (МКС) с экипажем миссии Crew-11 на борту. Трансляция ведется на сайте NASA.

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем был осуществлен с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди во Флориде в 11:43 по местному времени (18:43 по московскому времени. – Прим. ред.).

В число членов экипажа входят российский космонавт Олег Платонов, американские астронавты Майкл Финк и Зина Кардман, а также японский астронавт Кимия Юи из JAXA.

Первоначально старт Crew Dragon был запланирован на 31 июля, но из-за неблагоприятных погодных условий его пришлось отложить на сутки.

Ранее "Роскосмос" и NASA договорились о продлении эксплуатации МКС до 2028 года и ее спуске с орбиты к 2030 году. Главы корпораций Дмитрий Баканов Шон Даффии также приняли решение включить в совместную повестку взаимодействие по использованию национальных орбитальных станций после МКС, а также по ряду миссий в дальний космос.

Кроме того, "Роскосмос" пригласил Даффи на запуск "Союза" с американским астронавтом с Байконура в ноябре. Исполняющий обязанности главы NASA уже подтвердил готовность.