Космонавты МКС встретили экипаж Crew Dragon на борту станции

Фото: youtube.com/NASA

На Международной космической станции (МКС) встретили экипаж Crew Dragon, в состав которого входит российский космонавт Олег Платонов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на космонавта "Роскосмоса" на МКС Алексея Зубрицкого.

"Платонов пока адаптируется, но уже сказал, что его очень впечатлил вид Земли в иллюминаторе. Когда он увидел ее впервые, она оказалась намного красивее, чем он себе представлял", – поделился космонавт.

Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий компании SpaceX, отправился в полет к МКС с экипажем миссии Crew-11 на борту в пятницу, 1 августа. Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем был осуществлен с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди во Флориде в 11:43 по местному времени (18:43 по московскому времени. – Прим. ред.).

В число членов экипажа входят российский космонавт Олег Платонов, американские астронавты Майкл Финк и Зина Кардман, а также японский астронавт Кимия Юи из JAXA. Первоначально старт Crew Dragon был запланирован на 31 июля, но из-за неблагоприятных погодных условий его пришлось отложить на сутки.