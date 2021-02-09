Российские ученые планируют открыть новые химические элементы таблицы Менделеева

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Специалисты Объединенного института ядерных исследований могут в следующем году начать работы по синтезу новых сверхтяжелых химических элементов таблицы Дмитрия Менделеева. Об этом рассказал РИА Новости директор ОИЯИ, академик РАН Григорий Трубников.
"Этот год мы посвятим исследованию свойств 114-го, 115-го и 118-го элементов с тем, чтобы в следующем году попробовать открыть новые элементы – 119-й, 120-й и 121-й", – заявил Трубников.
По словам ученого, в 2021 году поставлена задача в наработке статистики, нужной для поиска новых элементов. Кроме того, исследователи попробуют выяснить, какие будут свойства и характеристики у новых элементов.
Как подчеркнул директор ОИЯИ, на химических свойствах сверхтяжелых элементов сказываются релятивистские эффекты, которые являются следствием теории относительности.
Сверхтяжелые элементы эксперты синтезируют только на ускорителях путем бомбардировки тяжелыми ионами мишеней из трансплутониевых элементов.
Сейчас ученые из разных стран получили ряд сверхтяжелых химических элементов, которые заканчиваются 118-м элементом. При этом существенный вклад по данному направлению внесен российскими специалистами из ОИЯИ под руководством ученого академика Юрия Оганесяна.
Ранее в России разработали способ очистки природного газа от примесей. В разработке принял участие коллектив российских химиков из НГТУ имени Алексеева, РХТУ имени Менделеева и ННГУ имени Лобачевского.
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