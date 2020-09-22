Политолог прокомментировал увеличение НДПИ для химиков и металлургов

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Увеличение налогов на добычу полезных ископаемых, и дополнительный доход на добычу углеводородного сырья – это один из ожидаемых ходов Минфина и правительства по повышению доходов федерального бюджета, считает директор Sapronov Consulting, политолог Николай Сапронов.
Ранее правительство внесло в Госдуму законопроект, который предусматривает повышение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для металлургов и производителей удобрений. Проект предполагает повышение с 1 января 2021 года налога в 3,5 раза. В кабмине считают, что новые налоги позволят ежегодно пополнять федеральный бюджет на десятки миллиардов рублей.
По мнению Сапронова, увеличение налогового бремени происходит на фоне объективных макроэкономических показателей, находящихся в открытом доступе, в частности, наличие бюджетного дефицита у России в размере 4,4% ВВП.
"Это достаточно высокий уровень бюджетного дефицита, при котором экономическая политика государства требует изменения, в том числе в подходах не только к налоговому администрированию, но и пересмотру законодательной базы в области налогообложения", – заявил политолог.
Он напомнил, что крупный бизнес, в том числе бизнес, связанный с нефтегазовым сектором или металлургией, – это сферы, получавшие на протяжении многих лет различные льготы со стороны правительства. Сегодня же кабмин нуждается в компенсации показателей федерального бюджета и делает это за счет увеличения налога в этих отраслях.
"Очень важно, чтобы повышение налогов происходило в наименее социально чувствительных областях. Не било по малому и среднему бизнесу, и по обычным гражданам. И в федеральном правительстве, и парламенте это прекрасно понимают", – объяснил специалист.
Сапронов предположил, что это продуманный шаг.
"В данном случае, перенося нагрузку по сокращению дефицита федерального бюджета на крупный бизнес, наверное, правительство выбирает меньшее из зол, в том смысле, что такие меры не несут за собой непосредственных угроз для социальной стабильности, для реальных доходов населения", – заключил он.
В правительстве объясняют повышение ставки НДПИ для металлургов и химиков необходимостью привлечь дополнительные средства в бюджет РФ на реализацию антикризисных мер и борьбу с коронавирусом. Это позволит пополнить госбюджет на сумму порядка 56 миллиардов рублей в год, отмечал глава Минфина Антон Силуанов. Министр также сообщал, что сейчас сектор многокомпонентных руд характеризуется одним из самых низких объемов налоговых изъятий.
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