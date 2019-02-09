Ученые назвали простые способы оздоровления кишечника

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70 процентов ресурсов иммунной системы человека зависят от работы кишечника, заявил профессор пищевой микробиологии в Университете Рединга Гленна Гибсона. Речь идет о том, как организм справляется с вредными микроорганизмами, стрессами, избыточным весом и прочим, пишет Telegraph.

Чтобы привести в норму свой кишечник, специалисты советуют следовать пяти правилам. Во-первых, есть больше клетчатки. Она содержится в овощах, фруктах, бобовых. Особенно богаты ею морковь, брокколи и дыня.

Вторая рекомендация – употреблять пробиотических йогуртов и пребиотиков. Последние есть в луке, чесноке, цикории, фасоли и холодном картофеле.

В-третьих, по возможности следует убрать из рациона сладкое и жирное. Это можно сделать хотя бы на время, чтобы понять разницу между состоянием организма после употребления таких продуктов и в результате отказа о них.

Четвертый совет – абстрагироваться от стрессов. Они могут изменять кровоток и секреции в кишечнике, в итоге создается благодатная почва для вредных бактерий. В заключение эксперты рекомендуют пить чистую воду в течение дня.

Ранее исследователи из Бельгии назвали одним из факторов, способных влиять на психическое здоровье человека и вызвать депрессию, нехватку определенных бактерий в кишечнике. В частности, у людей с депрессией бактерий Coprococcus и Dialister было меньше, нежели у тех, у кого было устойчивое эмоциональное состояние. При этом употребление антидепрессантов не повлияло на положение.