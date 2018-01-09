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Наука

9 января, 12:18

Астронавт из Японии заявил, что вырос на 9 см за три недели на МКС

наука общество за рубежом

Фото: пресс-служба Роскосмоса

Японский астронавт Норишиге Канаи рассказал, что за три недели пребывания на Международной космической станции его рост увеличился на девять сантиметров. Об этом Канаи заявил в своем микроблоге в Twitter.

Как сообщают "Аргументы недели", увеличение роста японского астронавта зафиксировали, измерив его параметры в ходе медицинского обследования. По словам самого Канаи, на МКС он рос быстрее, чем со времен учебы в школе. Он также выразил опасение, что вскоре сиденье космического корабля "Союз" будет ему мало.

Как пояснили эксперты, ранее уже бывали случаи, когда вследствие отсутствия гравитации люди в космосе вырастали на 1–2 сантиметра. При этом отмечается, что на целых девять сантиметров всего за три недели до сих пор ни один из космонавтов не вырастал.

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