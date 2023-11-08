Церемония вручения премии ЮНЕСКО имени Менделеева пройдет в Москве

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Вторая церемония вручения премии имени Менделеева за научные достижения, учрежденные РФ и ЮНЕСКО, пройдет в столице в декабре этого года. Об этом сообщил на 42-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО глава российской делегации, замглавы МИД Алексей Панкин, передает ТАСС.

По его словам, крупнейшая премия РФ и ЮНЕСКО в области фундаментальных наук имени Менделеева создана с целью создания дополнительных стимулов для талантливых ученых, поддержки научных достижений.

Премию ЮНЕСКО имени Менделеева учредили в 2019 году. Ее вручают двум ученым, чтобы отметить значимость их открытий и усилия в популяризации науки в обществе.

Обладателями первой премии ЮНЕСКО имени Менделеева стали российский ученый, академик Юрий Оганесян и профессор из Италии Винченцо Бальзани.

Оганесяна наградили за открытия, позволившие дополнить периодическую таблицу химических элементов Менделеева. В 2016 году 118-й элемент был официально назван оганессоном в честь российского ученого.

Кроме того, премией отметили и почетного профессора химии Болонского университета Винченцо Бальзани за выдающиеся открытия в области базовых химических дисциплин.