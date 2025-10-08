08 октября, 17:36Наука
Жители столицы могут не увидеть метеорный поток Дракониды из-за тумана и облаков
Фото: depositphotos/raspirator
Москвичи и жители Подмосковья могут не увидеть предстоящий метеорный поток Дракониды из-за тумана и облаков. К такому выводу на основе прогноза Гидрометцентра России на ближайшие сутки пришел ТАСС.
Метеорный поток виден в Северном полушарии с 6 по 10 октября. В отличие от большинства звездопадов, его пик придется на вечерние часы, что должно было сделать наблюдение более удобным.
Однако с 21:00 8 октября до 09:00 следующего дня местами ожидается туман с ухудшением видимости до 200–700 метров. В связи с этим столичном регионе ввели желтый уровень погодной опасности.
Кроме того, предстоящей ночью в Москве и по области прогнозируется облачная погода, преимущественно без осадков. Отмечается, что это также может помешать наблюдению за звездопадом.
Между тем 21 октября россияне смогут увидеть пик метеорного потока Ориониды. В небе будут появляться до 20 метеоров в час. Наилучшие условия для наблюдения сложатся вечером после 21:00 и сохранятся до рассвета 22 октября, когда радиант потока поднимется достаточно высоко над горизонтом.
