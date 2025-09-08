Умер идеолог авиационной составляющей ядерной триады СССР Евгений Федосов

Фото: gosniias.ru

Ушел из жизни академик Евгений Федосов. Ему было 96 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Государственного НИИ авиационных технологий (ГосНИИАС).

Как отмечается в сообщении, Федосов был идеологом разработки авиационной составляющей ядерной триады СССР – крылатых ракет стратегического назначения Х-55 с самолетами-носителями Ту-95МС и Ту-160. Именно они обеспечили стратегический паритет СССР и США. За эту работу академик получил звание Героя Социалистического Труда.

Благодаря его участию была сформирована плеяда ученых и инженеров. Кроме того, Федосов обеспечил единство подходов к разработке авиационной техники и принимал участие в научно-технической политике страны.

"Светлая память о нем будет жить в сердцах его коллег, учеников и последователей", – сказал гендиректор ГосНИИАС Сергей Хохлов.

Федосов родился 14 мая 1929 года в Москве. Он окончил факультет приборостроения Московского высшего технического училища, а в 1954 году был принят на должность инженера в ГосНИИАС.

Академик участвовал в создании практически всех отечественных самонаводящихся ракет класса "воздух–воздух" и "воздух–поверхность". Также под его руководством были разработаны комплексы вооружения и управления для различных военных самолетов, ЗРК "Даль", "Куб" и другое.

