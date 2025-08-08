Самая мощная за лето магнитная буря достигнет пика к ночи на 9 августа

Фото: 123RF/mkarco

Самая мощная за лето магнитная буря достигнет пика к полуночи, рассказали в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Ученые заявили, что прилет плазменного облака и связанного с ним пика геомагнитной активности ожидается ближе к ночи на 9 августа. Это самые мощные геомагнитные возмущения за 2 месяца.

По данным экспертов, Земля пересекла край корональной дыры 8 августа, после чего в исследовательском институте зафиксировали резкий рост скорости и температуры солнечного ветра. В лаборатории ИКИ РАН заметили падение плотности плазмы.

Ранее Институт прикладной геофизики сообщал, что на Солнце произошла вспышка предпоследнего класса мощности М. Она была зарегистрирована 8 августа в 06:53 по московскому времени в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4168 (N04W43) и продлилась 32 минуты.

Позже в ИКИ РАН рассказали, что на Земле началась магнитная буря уровня G2 (средний). Возмущения снизились 8 августа к 15:00 по московскому времени. При этом буря уровня G1 может накрыть Землю с 03:00 до 06:00 в субботу, 9 августа.

