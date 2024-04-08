Полное солнечное затмение произойдет 8 апреля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Полное затмение Солнца произойдет в понедельник, 8 апреля, с 19:39 и до 22:55, сообщает Московский планетарий.

Его максимальная фаза составит 1,029. Это значит, что Луна будет визуально в 1,029 раза больше Солнца и полностью покроет диск светила. Продлится явление 4 минуты 28 секунд при общей продолжительности затмения более пяти часов. При этом с территории России увидеть его не получится.

Полную фазу будет видно в Мексике, США и Канаде, а также на некоторых островах в Тихом и Атлантическом океанах. Частные же фазы смогут увидеть жители Северной и Южной Америки, стран Центральной Америки. Также их будет видно в акваториях Тихого и Атлантического океанов и на западе Европы.

Максимальная фаза затмения будет наблюдаться на севере Мексики в 21:17 по московскому времени.

Научный директор Московского планетария Фаина Рублева ранее рассказала, что жители столичного региона еще как минимум 100 лет не смогут увидеть солнечное затмение. По ее словам, это произойдет 16 октября 2126 года. До указанного момента полных затмений на территории столицы и области увидеть не получится.