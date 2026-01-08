Магнитные бури ожидаются на Земле 9 января

Фото: depositphotos/vampy1

Слабые магнитные бури могут начаться на Земле 9 января из-за прохождения мимо плазменного облака. Об этом сообщается в телеграм-канале лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Как уточнили ученые, уровень бурь составит G1.

"При совсем небольшом отклонении выброса влево, последний пройдет мимо Земли без каких-либо геомагнитных последствий, тогда как при "ошибке" в другую сторону возможно заметное усиление геомагнитных колебаний по сравнению с расчетными", – говорится в сообщении.

Кроме того, в ближайшие двое суток может увеличиться скорость солнечного ветра из-за появления на обращенной к Земле стороне Солнца корональной дыры.

Между тем число дней с магнитными бурями в 2025 году стало максимальным за последние 10 лет, а общее число геомагнитно-возмущенных дней достигло 20-летнего максимума.

По данным ученых, в прошедшем году магнитные бури фиксировались 69 раз против 44 случаев в 2024 году. При этом число дней, когда выявили геомагнитные возмущения желтого и красного уровней, составило 164 против 94.

