Умер создатель языка программирования Pascal Никлаус Вирт

Фото: amturing.acm.org

Умер швейцарский ученый Никлаус Вирт, создавший языки программирования Pascal и Modula-2, сообщает РИА Новости.

Исследователь ушел из жизни 1 января 2024 года в возрасте 89 лет.

Вирт разработал ряд инновационных компьютерных языков EULER, ALGOL-W, MODULA и PASCAL, которые послужили основой для будущих компьютерных языков, систем и архитектурных исследований. Со временем системы, созданные Виртом, стали проще и эффективнее.