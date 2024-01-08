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08 января, 12:12

Наука

Умер создатель языка программирования Pascal Никлаус Вирт

Фото: amturing.acm.org

Умер швейцарский ученый Никлаус Вирт, создавший языки программирования Pascal и Modula-2, сообщает РИА Новости.

Исследователь ушел из жизни 1 января 2024 года в возрасте 89 лет.

Вирт разработал ряд инновационных компьютерных языков EULER, ALGOL-W, MODULA и PASCAL, которые послужили основой для будущих компьютерных языков, систем и архитектурных исследований. Со временем системы, созданные Виртом, стали проще и эффективнее.

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