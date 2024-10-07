Синоптик Леус: на Земле завершилась магнитная буря

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Магнитная буря, которая началась в ночь на 7 октября, завершилась в 09:00 по московскому времени. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

Сейчас, по его словам, значение индекса Кр, который демонстрирует уровень возмущений геомагнитного поля, немного превышает 3 единицы. Это, как утверждает синоптик, говорит о том, что колебания магнитосферы Земли расположены в диапазоне между слабо возмущенной и неустойчивой.

Леус уточнил, что во второй половине дня будут фиксироваться незначительные колебания геомагнитного поля, которые не будут достигать уровня магнитных бурь.

Синоптик ранее заявлял, что это та самая магнитная буря, начала которой все прогностические центры ожидали еще поздним вечером в четверг, 3 октября.

Заслуженный врач РФ Юрий Серебрянский предупреждал, что магнитные бури могут представлять опасность для гипертоников, людей с ишемической болезнью сердца, страдающих аритмией и перенесших инсульты и инфаркты. Чтобы снизить риски, специалист посоветовал следить за артериальным давлением, обязательно принимать назначенные врачом лекарственные препараты и контролировать уровень потребляемой жидкости.

