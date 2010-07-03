Со дна Балтийского моря бесследно исчезла обсерватория

Фото: Forschungstauchzentraum der CAU

Подводная геофизическая обсерватория, которую использовали немецкие ученые для сбора данных, бесследно исчезла со дна Балтийского моря, указывается на сайте Объединения имени Гельмгольца.

Пропажа была обнаружена 21 августа. Дайверы нашли вместо объекта остатки порванного кабеля. Инцидент сейчас расследует полиция Германии.

Наиболее правдоподобным объяснением исчезновения устройства является кража, но ученые не могут объяснить, как злоумышленникам удалось совершить это преступление на глубине 22 метра. Обсерватория находилась в запретной зоне у северного побережья страны. Лодки и рыболовные суда в этот район не допускаются.

Станция была установлена в конце 2016 года, стоимость составляла около 300 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что осы помогли полицейским задержать преступника в городе Ольденбург в Нижней Саксонии. По данным немецких правоохранителей, утром 12 августа двое сотрудников полиции пришли арестовать 32-летнего мужчину. Увидев полицейских, тот в попытке скрыться спрыгнул с балкона второго этажа, но приземлился прямо на осиное гнездо. Разъяренные насекомые набросились на мужчину, который стал кричать и отмахиваться руками. Он выбежал на улицу, где его и схватили полицейские.

