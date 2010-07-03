Со дна Балтийского моря бесследно исчезла обсерватория

09:22
09:22
Поделиться в социальных сетях:
Фото: Forschungstauchzentraum der CAU
Подводная геофизическая обсерватория, которую использовали немецкие ученые для сбора данных, бесследно исчезла со дна Балтийского моря, указывается на сайте Объединения имени Гельмгольца.
Пропажа была обнаружена 21 августа. Дайверы нашли вместо объекта остатки порванного кабеля. Инцидент сейчас расследует полиция Германии.
Наиболее правдоподобным объяснением исчезновения устройства является кража, но ученые не могут объяснить, как злоумышленникам удалось совершить это преступление на глубине 22 метра. Обсерватория находилась в запретной зоне у северного побережья страны. Лодки и рыболовные суда в этот район не допускаются.
Станция была установлена в конце 2016 года, стоимость составляла около 300 тысяч евро.
Ранее сообщалось, что осы помогли полицейским задержать преступника в городе Ольденбург в Нижней Саксонии. По данным немецких правоохранителей, утром 12 августа двое сотрудников полиции пришли арестовать 32-летнего мужчину. Увидев полицейских, тот в попытке скрыться спрыгнул с балкона второго этажа, но приземлился прямо на осиное гнездо. Разъяренные насекомые набросились на мужчину, который стал кричать и отмахиваться руками. Он выбежал на улицу, где его и схватили полицейские.
Поделиться в социальных сетях:
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: