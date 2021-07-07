На Аляске обнаружили следы ездовых собак-каннибалов

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Ездовые собаки коренных народов Аляски в средние века были каннибалами и ели своих сородичей. К такому выводу пришли ученые из Университета Йорка в Великобритании.

Ездовые собаки используются жителями арктических широт порядка двух тысяч лет, сообщает "Газета.ру".

Исследователи изучили замерзшие экскременты собак, обнаруженные на стоянке Нуналлек на Аляске, которая населялась людьми в XIII–XVIII веках. Анализ извлеченных белков показал, что рацион животных включал ткани, кости и внутренности нескольких видов лососевых рыб, в том числе кеты.

В составе экскрементов также удалось обнаружить непереваренную кость, что указывало на то, что собаки могли есть и своих собратьев.

Прежде такое предположение звучало после обнаружения костей с характерными царапинами от зубов.

"Жизнь собак и их взаимодействие с людьми лишь недавно стали предметом интереса для археологов. Изучение их привычек в еде открывает много нового в их отношениях с человеком", – пояснила автор исследования Анне Виборг Рунж.

Ранее стало известно об обнаружении в Израиле куриного яйца, которому 1 000 лет. На нем было несколько трещинок. По словам археолога, скорлупу и раньше находили, но целое яйцо обнаружили впервые.

