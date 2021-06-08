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Наука

15:58

Животное ожило в Якутии после 24 тыс лет спячки в вечной мерзлоте

наука

Фото: cell.com/current-biology

Российским ученым удалось оживить коловраток, которые 24 тысячи лет провели в спячке в зоне вечной мерзлоты на востоке Якутии. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Бделлоидные коловратки – это миниатюрные пресноводные. Их обнаружили на глубине порядка 3,5 метра. Благодаря методу радиоуглеродного датирования ученым удалось определить возраст существ.

Оттаявшие животные начали размножаться, клонируя себя. Специалист Стас Малявин пояснил, что это доказывает возможность многоклеточных организмов на десятки тысяч лет останавливать метаболизм.

Ранее жители села в Ямало-Ненецком автономном округе обнаружили на берегу озера Печевалавато останки, предположительно принадлежащие мамонту.

Глава села Станислав Вануйто уведомил ученых, и теперь к месту отправятся археологи и группа сотрудников музейно-выставочного комплекса имени Шемановского.

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