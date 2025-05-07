"Роскосмос": вероятность ущерба от падения станции "Космос-482" крайне мала

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Вероятность ущерба от падения советской автоматической станции "Космос-482" на Землю крайне мала. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу "Роскосмоса".

Согласно данным баллистических расчетов, падение станции на Землю ожидается 9–10 мая. Она была запущена к Венере еще в 1972 году. Однако из-за нештатной работы разгонного блока аппарат остался на орбите. Со временем в связи с трением о верхние слои атмосферы он начал приближаться к земной поверхности, уточнили в "Роскосмосе".

По данным госкорпорации, российские и зарубежные средства слежения мониторят траекторию движения станции, а координаты точки ее вхождения в атмосферу уточняются по мере снижения орбиты.

В "Роскосмосе" отметили, что диаметр аппарата составляет примерно метр, а весит он около 500 килограммов.

"Аппарат почти в 6 раз меньше массы спускаемого "Союза", в котором экипаж возвращается на Землю", – подчеркнули в пресс-службе корпорации.

Кроме того, по информации организации, на орбите летают тысячи отработавших космических аппаратов. Только за прошлый год в атмосферу Земли вошел 1 981 космический объект. На планету падают около 5 объектов естественного и искусственного происхождения в день. Каждый 7-й весит свыше 500 килограммов.

В "Роскосмосе" также подчеркнули, что случаи причинения материального ущерба практически отсутствуют. Пострадавших людей из-за падения этих объектов тоже нет.

Ранее гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов заявил, что к проекту Международной научной лунной станции, который реализуют Россия и Китай, присоединились еще 13 стран. Среди них оказались Белоруссия, Пакистан, Азербайджан, Венесуэла, ЮАР, Египет, Таиланд, Сербия, Никарагуа, Сенегал, Джибути, Эфиопия и Боливия, а также государства БРИКС – Египет, Эфиопия и ЮАР.

