Ученые объяснили, почему люди отличаются друг от друга

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Российские генетики объяснили, почему люди отличаются друг от друга. По словам ученых, достаточно 0,1% генетической информации для формирования различий между двумя людьми.
Как пояснил РИА Новости профессор и pyководитeль Научно-образовательного центра геномных исследований Сибирского федерального университета Константин Крутовский, особенности людей запрограммированы в ДНК. При этом на конкретный ген влияют различные факторы, в том числе случайные химические события и диетические привычки человека.
Кроме того, на особенности личности влияют мутации, возникающие при копировании ДНК и способные давать около трех миллионов отличий, а также вставки или пропуски отдельных нуклеотидов, фрагментов генов или хромосом, обмен между хромосомами и их удвоение.
При этом, по словам экспертов, такие мутации могут приводить к патологиям и утратам возможностей выживания. Например, обезьяны утратили способность вырабатывать аскорбиновую кислоту, поэтому человеку приходится получать витамин С из пищи.
Также Крутовский отметил, что ДНК ядерного генома современного человека и неандертальца идентичны приблизительно на 99,5%, а у человека и шимпанзе – на 98,8%. Таким образом, ученые пришли к выводу, что половое размножение, обеспечивающее перемешивание генов, гарантирует генетическое разнообразие и является ключевым фактором выживания человечества.
Ранее ученые из Канады установили, что 20% детей испытывают трудности с узнаванием лиц в медицинских масках. По словам экспертов, проблема узнаваемости детьми людей в масках может негативно сказаться на их способности взаимодействовать со сверстниками и учителями.
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