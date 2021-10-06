На МКС вырастили первый космический перец

Фото: twitter.com/NASAKennedy

Американские астронавты впервые смогли вырастить перец чили на борту Международной космической станции (МКС) на орбите Земли. Об этом сообщается на странице Космического центра имени Кеннеди НАСА в Twitter.

"Хьюстон, у нас есть перец! Растения перца чили, растущие на МКС, недавно принесли свои плоды. Цветы были опылены дистанционно специалистами в (центре) Кеннеди и вручную с помощью астронавтов НАСА на станции", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, перец высадили в американской оранжерее на МКС в июле. Он зацвел 3 сентября.

В планах российских ученых также было выращивать на МКС перец, однако новая оранжерея "Лада-2" была уничтожена в конце 2016 года из-за аварийного запуска грузового корабля "Прогресс МС-04". В мае 2020 года шла работа над созданием облика новой российской оранжереи для станции.