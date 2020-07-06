Эксперт предупредил США о последствиях отказа от РД-180

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Военный эксперт из Института стран СНГ Владимир Евсеев рассказал, что отказ США от российских ракетных двигателей РД-180 может грозить серьезными последствиями.

Он высоко оценил потенциал создания американского аналога российских силовых установок, однако обратил внимание на вопрос безопасности нового агрегата.

Евсеев подчеркнул, что остается открытым вопрос безопасности, так как пока неизвестно какой ресурс у американских двигателей.

По его словам, запуск с ненадежным двигателем может привести к гибели экипажа, несмотря на системы спасения, передает газета "Вечерняя Москва".

Эксперт напомнил, что США свернули программу пилотируемых полетов именно по этой причине. При этом он высоко оценил потенциал создания аналога РД-180.

Евсеев уверен, что, несмотря на все заявления со стороны американцев, нельзя говорить о полной независимости американского ракетостроения от России.

В то же время отказ США он назвал политическим и призвал Россию работать над качеством пусков, что позволит привлечь заказы со стороны других государств.

Специалист добавил, что ситуация не повлияет на экономику, так как контракт с США является источником лишь дополнительного финансирования для ракетостроения.

Ранее стало известно, что компания United Launch Alliance получила от Blue Origin первый ракетный двигатель BE-4. Он был создан для замены российских РД-180.

РД-180 оснащают ракеты семейства Atlas, которые используют для критически важных космических запусков, осуществляемых в интересах национальной безопасности США.

При этом закон США обязал американские ВВС отказаться от использования РД-180. В конгрессе отмечали, что заменить российские двигатели в ближайшие годы невозможно.