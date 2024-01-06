В России появятся новые стандарты прогнозирования опасных природных явлений

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Два новых национальных стандарта, определяющих требования к мониторингу и прогнозированию опасных природных явлений, вступят в силу с 1 мая 2024 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Сообщается, что утверждены два национальных стандарта, определяющие общие требования к мониторингу и прогнозированию опасных геологических и метеорологических явлений и процессов. Стандарты вступят в силу 1 мая 2024 года.

Как отмечает федеральный центр науки и высоких технологий, основу принятых стандартов составляют актуализированные одноименные ГОСТы 1999 года. Отмечается, что новизна документов заключается в пересмотре объема работ при проведении мониторинга и прогнозирования опасных геологических и метеорологических явлений.

Ранее стало известно, что правительство РФ обсуждает создание нового отдельного национального проекта по очистке рек и оздоровлению водоемов. Как отметил глава Минприроды РФ, на сегодняшний день вблизи российских рек проживают более 111 миллионов человек. Это подтверждает важность решения вопросов судоходства, защиты населенных пунктов от наводнений и строительства очистных сооружений.