В Стокгольме объявляют лауреатов Нобелевской премии по физике. Прямой эфир

Телеканал "Наука" и Москва 24 показывают главное событие из мира науки в режиме реального времени. Доктор физико-математических наук Алексей Семихатов комментирует оглашение результатов.
В прошлом году премию по физике поделили между собой исследователи черных дыр британец Роджер Пенроуз, немец Рейнхард Гензель и американка Андреа Гез. Пенроуз доказал, что черные дыры полностью вписываются в общую теорию относительности. Гензель и Гез обнаружили в центре нашей галактики сверхмассивную черную дыру – невидимый и чрезвычайно тяжелый объект, влияющий на орбиты звезд.
4 октября стали известны имена ученых, удостоившихся Нобелевской премии по медицине. Ими оказались Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян, получившие награду за изучение реакций живых организмов на температуру и прикосновения.
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