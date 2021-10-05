В Стокгольме объявляют лауреатов Нобелевской премии по физике. Прямой эфир

В рамках Нобелевской недели проходит объявление лауреатов по физике.

Телеканал "Наука" и Москва 24 показывают главное событие из мира науки в режиме реального времени. Доктор физико-математических наук Алексей Семихатов комментирует оглашение результатов.

В прошлом году премию по физике поделили между собой исследователи черных дыр британец Роджер Пенроуз, немец Рейнхард Гензель и американка Андреа Гез. Пенроуз доказал, что черные дыры полностью вписываются в общую теорию относительности. Гензель и Гез обнаружили в центре нашей галактики сверхмассивную черную дыру – невидимый и чрезвычайно тяжелый объект, влияющий на орбиты звезд.

4 октября стали известны имена ученых, удостоившихся Нобелевской премии по медицине. Ими оказались Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян, получившие награду за изучение реакций живых организмов на температуру и прикосновения.