Ученые рассказали, какая привычка поможет продлить жизнь

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Американские ученые установили, что люди, которые проходят не менее 7 тысяч шагов в день, значительно реже умирают от естественных причин. Результаты исследования опубликованы в JAMA Network Open.
Специалисты из Северо-Западного университета США с 2006 по 2018 годы следили за физической активностью 2 110 человек в возрасте от 38 до 50 лет. Их разделили на три категории: в первой состояли люди, которые ежедневно делали менее 7 тысяч шагов, во второй – от 7 до 10 тысяч шагов, в третьей – более 10 тысяч шагов.
После проведения анализа результатов выяснилось, что участники из второй и третьей категории гораздо реже умирали от естественных причин.
Ранее диетолог Зухра Павлова рассказала, что одним из самых действенных способов избавления от лишнего веса без диет является ходьба. По ее словам, во время ходьбы можно задействовать до 90% всех мышц тела. Эксперт также рекомендовала во время ходьбы носить удобную обувь и пить больше воды.
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