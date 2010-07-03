Ракета "Союз" стартовала с космодрома Восточный

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат", метеорологическим спутником "Метеор-М" и 32 малыми космическими аппаратами стартовала с космодрома Восточный, передает телеканал Москва 24.
Через девять минут после старта головная часть (разгонный блок и космические аппараты) отделилась от третьей ступени ракеты. Затем "Фрегат" доставит космические аппараты на их целевые орбиты.
В Роскосмосе сообщили, что программа выведения "Метеор-М" и 32 попутных космических аппаратов займет 4,5 часа. За ходом пуска наблюдали генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин и вице-премьер РФ Юрий Борисов.
21 февраля с Байконура стартовала ракета-носитель "Союз-2.1б" с египетским аппаратом EgyptSat-A. Это стало первым пуском российской ракеты в 2019 году. EgyptSat-A вывели на целевую орбиту с помощью разгонного блока "Фрегат".
27 мая ракета "Союз-2.1б" вывела на расчетную орбиту космический аппарат "Глонасс-М".
В конце июня пилотируемый космический корабль "Союз МС-11" с тремя членами экипажа приземлился в Казахстане. На Землю вернулись космонавт Роскосмоса Олег Кононенко, астронавты Энн Макклейн (NASA) и Давид Сен-Жак (Канада). Как отмечается, космонавты провели на Международной космической станции семь месяцев.
В ходе трансляции, которая велась на сайте NASA, комментатор рассказал, что после выполнения маневра для схода корабля "Союз МС-11" с орбиты произошел отказ основного коллектора (комплект топливных баков с магистралями и клапанами) двигательной установки корабля. Автоматика успешно перешла на резервный коллектор.
Запуск корабля с новой миссией состоялся 3 декабря 2018 года на космодроме Байконур. Ракета стартовала с "Гагаринского старта". Первую и вторую ступени ракеты оснастили двигателями РД107A/РД108A производства ПАО "Кузнецов".
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