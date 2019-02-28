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09:22

Российская ракета вывела на орбиту шесть спутников связи

наука за рубежом

09:22

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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Российская ракета-носитель "Союз-СТ-Б" вывела на орбиту шесть спутников, которые должны заложить основу новой системы связи. Старт был произведен с космодрома Куру в Гвиане, сообщает "Мир 24".

Разгонный блок "Фрегат" успешно доставил аппараты на расчетную орбиту 1200 километров над поверхностью Земли. По словам специалистов, всего планируют развернуть около 600 спутников, коммерческое использование которых начнется уже в 2020 году.

Сначала запуск был намечен на 19 февраля, но впоследствии его пришлось перенести на 27 февраля из-за отверстия в одном из трубопроводов разгонного блока. Когда дефект выявили, на космодром Куру прибыли сотрудники НПО имени Лавочкина, которые изготавливали "Фрегат". Устранив отверстие, они провели дополнительную проверку разгонного блока.

Следующий старт "Союз", который выведет на орбиту четыре британских спутника связи O3b, запланирован на 29 марта.

Ранее сообщалось, что 21 февраля с Байконура стартовала ракета-носитель "Союз-2.1б" с египетским аппаратом EgyptSat-A. Это стало первым пуском российской ракеты в 2019 году. EgyptSat-A вывели на целевую орбиту с помощью разгонного блока "Фрегат".

наука за рубежом

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