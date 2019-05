В ракету-носитель "Союз-2.1б" ударила молния

Фото: twitter.com/Rogozin

Молния ударила в ракету-носитель "Союз-2.1б" сразу после запуска с космодрома Плесецк, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника космодрома генерал-майора Николая Нестечука.

"Погода нам не является помехой, мы всепогодные войска. Это еще раз доказательство того, что молния не может повредить наше ракетно-космическое оружие", – заявил Нестечук.

Он отметил, что вся техника отработала штатно, и спутник вышел на орбиту в расчетное время.

Поздравляем командование Космических войск, боевой расчёт космодрома Плесецк, коллективы РКЦ "Прогресс" (Самара), НПО имени С.А.Лавочкина (Химки) и ИСС имени академика М.Ф.Решетнёва (Железногорск) с успешным запуском КА ГЛОНАСС!

Молния вам не помеха pic.twitter.com/1cmlZ4hD1g — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) May 27, 2019

Источник в ракетно-космической отрасли рассказал, что во время взлета в головной обтекатель и третью ступень ракеты-носителя попал разряд молнии. Это было зафиксировано в данных телеметрии.

Другой собеседник агентства уточнил, что разряд попал в ракету "примерно на 14-й секунде от момента отрыва изделия от стартового стола".

Ракета "Союз-2.1б" стартовала 27 мая в 09:23. Она вывела на расчетную орбиту космический аппарат "Глонасс-М".

