Пик метеорного потока эта-Аквариды ожидается в ночь на 6 мая

Фото: 123RF/shaiith

Пик активности метеорного потока эта-Аквариды (Майские Аквариды) ожидается в ночь на вторник, 6 мая. При ясной погоде люди смогут увидеть быстрые и яркие метеоры-вспышки, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского планетария.

"Наблюдать метеоры лучше всего в предрассветные часы (с 02:00 до 04:00 по московскому времени) вдали от городских огней", – говорится в сообщении.

По данным планетария, скорость метеоров составит почти 67 километров в секунду. В средних широтах область их появления будет заметна невысоко над юго-восточным горизонтом.

Источником потока метеоров является пылевой след от кометы Галлея, сквозь который Земля проходит весной и осенью. Поток из созвездия Водолея действует с 19 апреля по 28 мая. Его пик приходится на начало мая.

Ранее жители нескольких российских городов, а также некоторых европейских стран заметили в небе таинственные спирали, которые ярко светили вечером 24 марта. Предполагается, что эти спирали являются следами ракетного топлива, сброшенного в атмосферу после запуска американского разведывательного спутника Space X NROL-69, который был отправлен на орбиту ракетой Falcon 9.

