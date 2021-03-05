Политех проведет в Москве весеннюю программу встреч с учеными

Фото: пресс-служба Политехнического музея

Политехнический музей организует встречи с учеными, инженерами и антропологами в рамках весеннего проекта "Политех в городе". Разговор будет вестись на самые актуальные темы – от "говорящих" машин до колонизации Марса.

"Этой весной музей предлагает продолжить публичный разговор о науке на лучших площадках города. Мы составили ее из событий разных форматов – будут и любимые горожанами бранчи с учеными, и встречи инклюзивной программы "Разные люди – новый музей". Кроме этого, мы подготовили дискуссии в новом формате "Большие вопросы" и ряд спецпроектов. Следите за расписанием", – рассказала замдиректора по программной деятельности Наталья Сергиевская.

Воскресные бранчи с учеными – встречи за чашкой кофе в лучших кафе и барах Москвы. Здесь из первых рук можно узнать последние научные новости и обсудить самые интересные разработки.

7 марта в Delicatessen музей проведет бранч с искусствоведом Георгием Никичем. 14 марта в Noor bar состоится бранч с заведующим лабораторией нейронных систем и глубокого обучения МФТИ Михаилом Бурцевым. На книжной ярмарке Non/fiction 26 марта можно будет услышать яркие выступления ученых и обсуждения "Книг Политеха" с выпускниками Школы эксплейнеров. 28 марта в баре "Стрелка" пройдет бранч с фольклористом и антропологом Михаилом Алексеевским. Гости бранча разберутся, зачем нужны мемы, страшилки и анекдоты.

И наконец, 30 марта Политех совместно с ЦДП представит новое научное шоу "Большие вопросы". Его модератором выступит физик и математик, популяризатор науки Алексей Семихатов. Тема дискуссии – "Перспективы колонизации Марса". В обсуждении примут участие астроном Владимир Сурдин и блогер Zelenyikot, научный журналист Виталий Егоров.

В новом сезоне инклюзивной программы "Разные люди – новый музей" Политех предлагает обсудить, как общество воспринимает инвалидов, поговорить о плюсах и минусах музейного онлайн-образования, посмотреть премьеру форум-спектакля участников проекта для детей мигрантов "Облака разных размеров и цветов", а также на специальной конференции разобраться, как живут иностранцы в России.