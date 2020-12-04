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В мире

10:40

Древнейший в мире указатель нашли в высохшей реке Судана

наука за рубежом

Фото: uni-bonn.de/Ludwig Morenz

Древнейший в мире указатель обнаружили ученые из Боннского университета при раскопках в Вади-аль-Малик – русле высохшей реки на территории Судана, сообщает "Мир 24".

Камень с высеченными на нем четырьмя иероглифами находился под отложениями. Надпись на камне гласила: "Владения царя Скорпиона". Также присутствовал иероглиф бога Гора. Кроме того, в правом верхнем углу сохранился круглый символ.

Ученые пришли к выводу, что это самый ранний топографический указатель в истории. Они оценили возраст находки в пять тысяч лет.

Египтолог Людвиг Моренц отметил, что правитель по имени Скорпион жил около 3070 года до нашей эры. Иероглиф, обозначающий его имя, выглядит как стилизованное изображение хищного членистоногого.

Ранее ученые Борнмутского университета пришли к выводу, что гиксосы, которые правили Египтом в XVII веке до нашей эры, не являлись иностранными захватчиками. Исследователи заявили, что они пришли к власти изнутри государства.

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