Запуск первого японского модуля для посадки на Луну назначен на 7 сентября

Фото: ТАСС/АР

Запуск ракеты-носителя H2A с первым японским посадочным модулем для исследования Луны под названием SLIM запланирован на 7 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию Mitsubishi Heavy Industries.

Старт назначен на 08:42 по местному времени (02:42 мск). Специалисты при этом следят за погодой в районе космодрома Танэгасима, поскольку запуск ракеты с модулем уже несколько раз переносили из-за сильного ветра.

Стартовое окно закроется 15 сентября. Аппарат высотой 2,4 метра и массой 200 килограммов предназначен для изучения кратеров и рельефа Луны с помощью технологий, подобных тем, что применяются в системах распознавания лиц.

Японский модуль оснащен специальной камерой, которая позволяет измерять количество железа и других элементов, содержащихся в породах на лунной поверхности. Также SLIM обладает технологиями, которые позволяют совершить точную посадку в определенном месте на Луне с погрешностью не более 100 метров.

Полученные им данные планируется использовать в рамках лунной программы NASA Artemis ("Артемида").

В случае успеха миссии Япония станет пятой страной в мире, посадившей свой модуль на естественный спутник Земли. Ранее это удалось Советскому Союзу, США, Китаю и Индии.

В апреле сообщалось, что попытка посадки японского модуля Hakuto-R на Луну завершилась неудачей. За час до посадки, которая должна была состояться в 19:40 по московскому времени, Hakuto-R полностью выполнил алгоритм, который был необходим для успешного прилунения. Аппарат снизил скорость и перешел на режим торможения. Связь была утеряна непосредственно перед посадкой.