Москвичи смогут увидеть пролет МКС на фоне Луны 4 августа

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Жители столицы смогут наблюдать 4 августа пролет МКС на фоне Луны. Об этом сообщили в Институте прикладной математики имени Келдыша.

"Сегодня в 17:58:02 в Москве будет виден транзит МКС по диску Луны. Лучше смотреть в телескоп", – рассказали эксперты.

Специалисты объяснили, что Луна сейчас близка к фазе первой четверти, которая наступит днем 5 августа. В таком состоянии с Земли видна половина естественного спутника нашей планеты.

Ранее стало известно, что экипаж российской орбитальной служебной станции (РОСС) сможет наблюдать труднодоступные районы Земли.

Действительный член Российской академии космонавтики имени Циолковского Игорь Маринин рассказал, что на новой станции в преддверии полетов на Марс возможно будет проводить эксперименты, касающиеся влияния радиации как на материалы, так и на живые организмы. Это будет возможно за счет того, что РОСС, в отличие от МКС, будет пересекать радиационные пояса.

Специалист добавил, что из-за повышенной радиации полеты на новую станцию станут менее продолжительными. По его словам, космонавты в первую очередь будут прилетать на станцию для обслуживания, ремонта и замены аппаратуры, а также запуска длительных экспериментов.