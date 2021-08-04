Специалисты выяснят причины инцидента с модулем "Наука"

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Исполнительный директор по пилотируемым программам "Роскосмоса" Сергей Крикалев рассказал, что в причинах незапланированного запуска двигателей модуля "Наука" разбирается комиссия. Об этом сообщает RT.

По словам Крикалева, инцидент мог быть вызван тем, что датчики модуля не определили состыковку, из-за чего система управления "решила, что еще находится в свободном полете, и не поняла, что происходит; сработал алгоритм безопасности, включающий двигатели на отвод".

"Такого, конечно, не должно было случиться. Причины... сейчас в этом разбирается комиссия", – отметил он.

Как сообщает РИА Новости, "Роскосмос" не будет привлекать НАСА к расследованию инцидента с модулем "Наука".

Ранее сообщалось, что российский многофункциональный лабораторный модуль "Наука" успешно пристыковался к МКС. Он стал первым за 11 лет российским модулем, отправленным к станции.

Полет продлился восемь дней. 21 июля МЛМ был выведен на низкую околоземную орбиту с помощью тяжелой ракеты-носителя "Протон-М".

Спустя несколько часов после стыковки непредвиденно включились двигатели модуля, что привело к потере высоты МКС. Контроль над станцией удалось оперативно вернуть.