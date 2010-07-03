В Минздраве оценили исследование о препятствующих раку продуктах

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Главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян прокомментировал исследование испанских ученых, согласно которому умеренное употребление молока и молочных продуктов с низкой жирностью снижает риск развития ряда болезней, передает RT.

По его словам, молоко – это очень хороший продукт, созданный самой природой для того, чтобы поддерживать новую жизнь.

"Это продукт детского питания. Используется во всем мире как источник полноценного белка, целого ряда биологически активных соединений. Это главный источник кальция", – заявил он.

В то же время по поводу исследования он выразил неуверенность. Тутельян отметил, что не видел таких научно обоснованных данных и не уверен, что это правда.

Ранее испанские ученые выяснили, что умеренное употребление молока и молочных продуктов с низкой жирностью снижает риск развития некоторых болезней, например, рака и диабета второго типа.