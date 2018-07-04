Земля удалится от Солнца на максимальное расстояние 6 июля

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Планета Земля достигнет самой удаленной от Солнца точки своей орбиты 6 июля в 19:46 по московскому времени, передает Агентство "Москва".
"В этот день жители Земли увидят Солнце максимально маленьким, но так как размер солнечного диска плавно изменяется в течении всего года, значительной разницы никто не заметит", – рассказали в пресс-службе Московского планетария.
Земля совершает полный оборот вокруг Солнца за 365 дней 6 часов 9 минут 10 секунд со средней скоростью около тридцати километров в секунду. На самом близком расстоянии – перигелии – Солнце и Земля встречаются в начале января. Самую далекую точку, афелий, планета достигает в начале июля, оказываясь на расстоянии более 152 миллионов киллометров от Солнца.
Через пол года Земля начнет двигаться быстрее, и расстояние до Солнца вновь начнет уменьшаться.
Ранее европейским ученым удалось запечатлеть планету в момент ее рождения. На фотографии удалось зафиксировать звезду, вокруг которой в газопылевом диске зарождаются планеты.
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