Ученые впервые сфотографировали планету в момент ее рождения

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Ученые из Европы впервые получили фото новорожденной планеты, недавно сформировавшейся у звезды в созвездии Центавра. Снимки появились в журнале Astronomy & Astrophysics.
Фото: mpia.de/ESO/A. Müller
На фотографии звезду можно отличить от породившего ее газопылевого диска. Как объясняют ученые, внутри него планеты и начинают свое рождение. Завершается формирование планет во время серий столкновений планетизималей – "зародышей" планет размером с Весту или Цереру, а также крупных комет и астероидов.
Пока точно неизвестно, что происходит после слепления единичных зерен пыли в относительно небольшие комки размером в сантиметр. Мириам Кепплер из Института астрономии в Гейдельберге и ее коллеги наблюдали за новорожденной звездой PDS 70, расположенной в созвездии Центавра на расстоянии в 370 световых лет от Земли. Светило сформировалось порядка пяти миллионов лет назад, его протопланетный диск не успел рассеяться.
Специалисты получили первые четкие фотографии, на которых видно полностью сформировавшуюся экзопланету. Ее атмосфера оказалась заполнена экзотическими облаками из паров и раскаленных частичек кремния и железа, она окрашена в красновато-розовый цвет.
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