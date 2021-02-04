Ученые назвали "вкусный" способ защиты кожи от солнца

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Американские ученые из Университета Алабамы установили, что регулярное употребление винограда может усилить способность кожи к защите от ультрафиолетового излучения. Результаты исследования опубликованы в Journal of the American Academy of Dermatology.
В ходе эксперимента добровольцы на протяжении двух недель употребляли порошок лиофилизированного винограда, после чего специалисты зафиксировали, что естественная защита кожи участников опыта увеличилась на 74,8%.
"Наше исследование показывает, что пероральное употребление винограда оказывает положительное воздействие на здоровых взрослых людей. Эти преимущества также включают подавление воспаления и восстановление повреждений ДНК", – заявил один из исследователей Аллен Оук.
Также ученые отметили эффективность применения при сильных ожогах экстракта виноградных косточек, которые содержат большое количество мощных антиоксидантов – проантоцианидов.
Ранее ученые выявили, что виноград содержит соединения, способные блокировать коронавирус. К ним специалисты также отнесли шоколад и зеленый чай. Эксперименты показали, что вещества, содержащиеся в зеленом чае и винограде, очень успешно подавили репликационную функцию SARS-CoV-2. А порошок какао и темный шоколад снизили активность протеазы наполовину.
Как выбрать виноград
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