Ученые назвали "вкусный" способ защиты кожи от солнца

Американские ученые из Университета Алабамы установили, что регулярное употребление винограда может усилить способность кожи к защите от ультрафиолетового излучения. Результаты исследования опубликованы в Journal of the American Academy of Dermatology.

В ходе эксперимента добровольцы на протяжении двух недель употребляли порошок лиофилизированного винограда, после чего специалисты зафиксировали, что естественная защита кожи участников опыта увеличилась на 74,8%.

"Наше исследование показывает, что пероральное употребление винограда оказывает положительное воздействие на здоровых взрослых людей. Эти преимущества также включают подавление воспаления и восстановление повреждений ДНК", – заявил один из исследователей Аллен Оук.

Также ученые отметили эффективность применения при сильных ожогах экстракта виноградных косточек, которые содержат большое количество мощных антиоксидантов – проантоцианидов.

Ранее ученые выявили, что виноград содержит соединения, способные блокировать коронавирус. К ним специалисты также отнесли шоколад и зеленый чай. Эксперименты показали, что вещества, содержащиеся в зеленом чае и винограде, очень успешно подавили репликационную функцию SARS-CoV-2. А порошок какао и темный шоколад снизили активность протеазы наполовину.