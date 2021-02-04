Ученые назвали самый распространенный вид рака

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Глобальный обзор онкологических заболеваний, проведенный в 185 странах, показал, что наиболее распространенным из них является рак женской груди. Результаты исследования опубликовали в журнале Американского онкологического общества CA: A Cancer Journal for Clinicians.
В исследовании учитывались глобальная заболеваемость и смертность от рака, а также половые, географические и социально-экономические факторы среды, где проживали больные.
Согласно полученным результатам, в 2020 году было зарегистрировано 2,3 миллиона случаев онкологического заболевания груди. Это 11,7 процента от общего числа случаев. Также значительно распространены рак легких и рак толстой кишки – 11,4 и 10% соответственно.
Данные отчета показали, что в 2020 году по всему миру зафиксировали 19,3 миллиона новых случаев рака и почти 10 миллионов случаев смерти от рака. Эксперты выяснили, что в течение жизни онкологические заболевания находят у каждого пятого жителя планеты.
Главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения РФ Любовь Дроздова ранее назвала немотивированную потерю веса и отказ от еды возможными признаками онкологии. По словам специалиста, для более точного диагноза следует обратиться к врачу, поскольку спектр симптомов может быть достаточно широким.
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