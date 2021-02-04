Ракета SpaceX стартовала на орбиту с новой группой из 60 интернет-спутников Starlink

Фото: AP Photo/John Raoux
Для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink на орбиту с очередной партией из 60 мини-спутников стартовала тяжелая ракета-носитель Falcon 9, сообщила компания-разработчик SpaceX.
Она была запущена с 40-го стартового комплекса Космического центра имени Кеннеди во Флориде в 01:19 по времени Восточного побережья США. Начиная с мая 2019 года в рамках проекта Starlink это уже 18-й вывод на орбиту группы интернет-спутников. 20 января запускалась предыдущая партия из 60 спутников Starlink.
Примерно через 1 час 5 минут после запуска ракета вывела все спутники на орбиту. Две створки обтекателя головной части ракеты, которые после отделения спускаются на парашютах, должны выловить из воды специальные спасательные морские суда Ms. Chief и Ms. Tree в Атлантике.
Как сообщили в компании, первая ступень Falcon 9 уже совершила успешную посадку на платформу. Данная первая многоразовая ступень ракеты-носителя использовалась для запусков уже в пятый раз.
SpaceX планирует в перспективе развернуть орбитальную группировку из 12 тысяч космических аппаратов для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты.
Ранее основатель и глава компании SpaceX Илон Маск после переноса пуска ракеты Starship SN9 заявил, что человечество может никогда не добраться до Марса из-за правил Федерального управления гражданской авиации США (FAA).
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