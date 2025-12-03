Форма поиска по сайту

03 декабря, 13:38

Магнитная буря уровня G2 накроет Землю

Фото: 123RF.com/yourapechkin

Магнитная буря ожидается в среду, 3 декабря, сообщила лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

"Ее причина – сочетание сразу нескольких факторов, воздействующих на Землю: очередной корональной дыры, наблюдающейся сейчас в центральной части солнечного диска, и выброса плазмы после произошедшей 1 декабря вспышки X-уровня", – говорится в сообщении.

В публикации уточняется, что край выброса плазмы от вспышки, по расчетам, может задеть Землю в ночь на четверг, 4 декабря.

Специалисты прогнозируют, что возмущения магнитного поля достигнут среднего уровня G2, но "могут оказаться довольно продолжительными". В связи с этим ожидается повышение вероятности наблюдения полярных сияний.

Ранее сообщалось, что на Солнце сформировалось крупнейшее за последние годы пятно, названное "черным лебедем". Оно представляет собой огромную активную область, суммарная площадь которой продолжает расти и приближается к рекордным значениям XXI века.

Астрономы предупредили о возможном супервзрыве на Солнце

