"Роскосмос" назвал причину аварии автоматической станции "Луна-25"

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"

Наиболее вероятной причиной аварии автоматической станции "Луна-25" является нештатное функционирование бортового комплекса управления. Об этом сообщается в телеграм-канале "Роскосмоса".

В госкорпорации уточнили, что неполадка была связана с "невключением блока акселерометров в приборе БИУС-Л (блок измерения угловых скоростей) из-за возможного попадания в один массив данных команд с различными приоритетами их исполнения прибором".

В "Роскосмосе" объяснили, что команды распределяются в массивах данных случайно. Поэтому в бортовой комплекс управления приходили нулевые сигналы с акселерометров, из-за этого не удалось зафиксировать момент набора необходимой скорости при выдаче корректирующего импульса и произвести своевременное выключение двигательной установки аппарата. Так, ее отключение произошло по временной уставке команде.

Отмечается, что по итогам работы комиссии были сформированы рекомендации по проведению дополнительных мероприятий для следующих миссий на Луну, чтобы подобные события не повторились.

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с автоматической станцией "Луна-25" на борту стартовала с космодрома Восточный 11 августа. Спустя примерно пять с половиной дней космический аппарат вышел на орбиту спутника Земли, однако уже 20 августа связь с ним прервалась.

Позже стало известно, что двигатель станции "Луна-25" при попытке перехода на предпосадочную орбиту проработал 127 секунд вместо запланированных 84, что послужило причиной крушения аппарата.

В Роскосмосе назвали причину крушения станции "Луна-25"