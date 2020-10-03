Ученые обнаружили у взрослых с коронавирусом опасный детский синдром

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

У взрослых людей, переболевших COVID-19, может проявляться воспалительный синдром MIS-A, который является тяжелым осложнением коронавируса у детей, сообщают Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

Заболевшие жаловались на проблемы с сердцем и желудочно-кишечным трактом. В 16 случаях, зафиксированных в США и Британии, обнаружили аритмию. У 12 человек повышалась температура, и только у восьми из них были респираторные симптомы. В итоге десять пациентов попали в реанимацию, двое из них скончались.

Ученые пока не установили, сколько времени проходит между заражением коронавирусом и возникновением MIS-A. У пациентов, сообщивших о типичных симптомах COVID-19 до появления MIS-A, синдром возникал в среднем через две-пять недель.

Ранее американский вирусолог Шэйн Кротти рассказал, что ключевой "хитростью" коронавируса может являться замедление реакции организма на вторжение инфекции. По его словам, "хитрость" состоит в том, чтобы избежать первоначального врожденного иммунного ответа в течение значительного периода времени.