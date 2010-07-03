Вокруг черной дыры увидели "бублик"

Фото: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), Imanishi et al., NASA/ESA Hubble Space Telescope and A. van der Hoeven
Ученые при помощи радиотелескопа VLA смогли получить первые четкие снимки "бублика" вокруг одной из двух сверхмассивных черных дыр в центре галактики Лебедь A. Результаты исследования опубликованы в журнале Astrophysical Journal Letters.
"Нас радует то, что мы наконец-то смогли увидеть объект, в чьем существовании мы были давно уверены", − подчеркнул Крис Карилли из Национальной радиоастрономической обсерватории США в Сокорро. Он пояснил, что в ходе дальнейших наблюдений он и его коллеги рассчитывают более точно определить форму и состав этого "бублика" из материи. "К примеру, телескоп ALMA составит карту распределения пыли внутри него", − добавил ученый.
Как полагают астрономы, в центре каждой галактики есть сверхмассивная черная дыра, которая поглощает раскаленный газ и пыль из диска аккреции, то есть окружающего ее кольцеобразного скопления материи. Согласно теоретическим расчетам, черная дыра и диск аккреции окружены своего рода "шубой", или очень плотным "бубликом" из газа и пыли. Он препятствует распространению излучения.
Два года назад американские астрофизики случайно обнаружили вторую сверхмассивную черную дыру в центре Лебедя А. Увеличив чувствительность и разрешающую способность антенн VLA, Карилли и его команда сделали первые четкие фотографии "бублика" вокруг черной дыры. Благодаря этому они смогли не только просчитать теоретически, но и увидеть дискообразную структуру, расположенную на расстоянии от центральной дыры.
Радиус "бублика" составляет примерно 860 световых лет, а его толщина – около 900 световых лет, уточнили ученые. Теперь они надеются, что при помощи других телескопов удастся получить сведения о химическом составе и структуре "бублика".
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.