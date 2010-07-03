Вокруг черной дыры увидели "бублик"

Фото: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), Imanishi et al., NASA/ESA Hubble Space Telescope and A. van der Hoeven

Ученые при помощи радиотелескопа VLA смогли получить первые четкие снимки "бублика" вокруг одной из двух сверхмассивных черных дыр в центре галактики Лебедь A. Результаты исследования опубликованы в журнале Astrophysical Journal Letters.

"Нас радует то, что мы наконец-то смогли увидеть объект, в чьем существовании мы были давно уверены", − подчеркнул Крис Карилли из Национальной радиоастрономической обсерватории США в Сокорро. Он пояснил, что в ходе дальнейших наблюдений он и его коллеги рассчитывают более точно определить форму и состав этого "бублика" из материи. "К примеру, телескоп ALMA составит карту распределения пыли внутри него", − добавил ученый.

Как полагают астрономы, в центре каждой галактики есть сверхмассивная черная дыра, которая поглощает раскаленный газ и пыль из диска аккреции, то есть окружающего ее кольцеобразного скопления материи. Согласно теоретическим расчетам, черная дыра и диск аккреции окружены своего рода "шубой", или очень плотным "бубликом" из газа и пыли. Он препятствует распространению излучения.

Два года назад американские астрофизики случайно обнаружили вторую сверхмассивную черную дыру в центре Лебедя А. Увеличив чувствительность и разрешающую способность антенн VLA, Карилли и его команда сделали первые четкие фотографии "бублика" вокруг черной дыры. Благодаря этому они смогли не только просчитать теоретически, но и увидеть дискообразную структуру, расположенную на расстоянии от центральной дыры.

Радиус "бублика" составляет примерно 860 световых лет, а его толщина – около 900 световых лет, уточнили ученые. Теперь они надеются, что при помощи других телескопов удастся получить сведения о химическом составе и структуре "бублика".