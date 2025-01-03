Астроном Рублева: в пик звездопада Квадрантиды ожидается до 120 метеоров в час

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Жители столицы смогут увидеть пик метеорного потока Квадрантиды в ночь с 3 на 4 января. Об этом Москве 24 рассказала научный директор Московского планетария Фаина Рублева.

По ее словам, он станет первым звездопадом в 2025 году.



Фаина Рублева научный директор Московского планетария В пик метеорного потока Квадрантиды ожидается до 120 метеоров в час, это примерно два метеора в минуту при хороших условиях видимости.

Условия для наблюдения благоприятные. Луна почти не будет видна в небе, так что не помешает увидеть поток. Главное, чтобы во время звездопада не было облаков, указала эксперт.

Точка вылета метеоров находится под ручкой Ковша Большой Медведицы в созвездии Волопас.



Фаина Рублева научный директор Московского планетария Наблюдать поток лучше с полуночи и до рассвета, когда точка вылета максимально поднимется над восточным горизонтом, а делать это лучше за городом.

Ранее сообщалось, что 31 декабря россияне смогут увидеть необычное астрономическое явление – черную Луну. В этот день спутник Земли успеет вступить в пятую фазу месяца. Луна станет невидимой, поскольку будет обращена к нашей планете неосвещенной стороной.

