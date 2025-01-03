Астроном Рублева: в пик звездопада Квадрантиды ожидается до 120 метеоров в час

03 января, 08:00Наука
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Жители столицы смогут увидеть пик метеорного потока Квадрантиды в ночь с 3 на 4 января. Об этом Москве 24 рассказала научный директор Московского планетария Фаина Рублева.
По ее словам, он станет первым звездопадом в 2025 году.
Условия для наблюдения благоприятные. Луна почти не будет видна в небе, так что не помешает увидеть поток. Главное, чтобы во время звездопада не было облаков, указала эксперт.
Точка вылета метеоров находится под ручкой Ковша Большой Медведицы в созвездии Волопас.
Ранее сообщалось, что 31 декабря россияне смогут увидеть необычное астрономическое явление – черную Луну. В этот день спутник Земли успеет вступить в пятую фазу месяца. Луна станет невидимой, поскольку будет обращена к нашей планете неосвещенной стороной.