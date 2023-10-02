Японский посадочный модуль вышел на переходную орбиту на пути к Луне

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Первый японский посадочный модуль для исследования Луны SLIM вышел на переходную орбиту на пути к естественному спутнику Земли. Об этом сообщили на сайте Японского агентства аэрокосмических исследований.

"SLIM вышел на переходную лунную орбиту на пути к Луне", – отмечается в сообщении.

По данным ведомства, сейчас статус функционирования посадочного модуля нормальный.



Япония запустила ракету-носитель со своим первым лунным посадочным модулем с космодрома Танэгасима 7 сентября.

Посадочный модуль SLIM предназначается для исследования кратеров и рельефа Луны. Устройство оснащено специальной камерой, благодаря которой можно измерять количество железа и других элементов, содержащихся в породах поверхности Луны.

Данный модуль оснащен технологиями, позволяющими точно посадить устройство в определенном месте на Луне с отклонением не более ста метров. Данные, полученные с аппарата, планируется использовать, в том числе в рамках лунной программы Соединенных Штатов Америки.

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