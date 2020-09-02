Ученые выяснили, сколько весили динозавры

Фото: depositphotos/fotofoster1

Австралийские и канадские ученые разработали метод оценки веса динозавров, следует из результата исследования, опубликованного в журнале Biological Reviews.

Ранее существовали два метода исследования массы древних организмов. Первый подразумевал сравнение размеров их костей с костями современных позвоночных, второй – создание 3D-реконструкции животных, по которой приблизительно оценивался вес.

Проблема заключалась в том, что данные методы давали совершенно разные результаты. Так, вес особи Tyrannosaurus rex варьировался в показателях от 3 до 18 тонн.

Для решения проблемы ученые собрали все данные оценок массы тела динозавров с 1905 года. Они были объединены и обработаны различными математическими методами.

В результате исследования ученые пришли к выводу о наибольшей эффективности интегрированного метода, при котором сразу используются оба вышеуказанных подхода. Так, анализ костей позволял задать общий коридор значений, а 3D-реконструкция уточняла особенности строения тела.

Ученые отметили, что даже при таком методе оценки существует вероятность ошибки. Однако, по их словам, это позволяет приблизиться к реальной массе древних животных и создать задел для более точных исследований.

Так, был сделан вывод, что взрослый тираннозавр весил семь тонн, что исходит из оценок, сделанных с помощью нового метода. Уточняется, что масса тираннозавра в целом могла варьироваться от пяти до десяти тонн, поскольку особи этого вида могли отличаться друг от друга.

Ранее на Новопортовском месторождении в Ямальском районе ЯНАО обнаружили кость черепа и бивень, принадлежавшие мамонту. Сообщалось, что подобные находки позволяют узнать об экологии древних гигантов и причинах их вымирания.